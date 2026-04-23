Visita importante en Brasil

Ayer, la Federación Panameña de Fútbol compartió varias fotos y videos de su avanzada la cual visitó Río de Janeiro, en Brasil, por parte de su director de selecciones Christian Núñez con miras al amistoso de la Selección Mayor masculina de Panamá el próximo 31 de mayo ante Brasil. La FPF indicó que dicha avanzada se apersonó al Centro de Alto Rendimiento del club Vasco de Gama y el Estadio Maracaná, sede del partido amistoso, para verificar las condiciones de esos sitios. Panamá tendrá este duelo de ‘peso’ como preparación al Mundial FIFA 2026.