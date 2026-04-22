Puertos y la mina, claves en la economía de Colón

La tasa de desempleo en la provincia de Colón supera el 11.4%, por lo que empresarios y economistas consideran necesario ejecutar proyectos de infraestructura, desarrollar nuevas terminales portuarias, invertir en turismo y reabrir la mina de cobre para generar empleos y reactivar la economía.

Dovi Eisenman, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), indicó que “es clave fortalecer la capacitación y preparación de la mano de obra para los proyectos en desarrollo”, y advirtió que “si no se forma al personal local, se termina buscando talento fuera, lo que representa un error al no preparar a la población para aprovechar las oportunidades de empleo”.

Eisenman destacó que “la construcción de nuevas terminales portuarias en Colón podría generar aún más oportunidades laborales”.

En tanto, Ahmed Elneser, expresidente de APEDE, Capítulo de Colón, señaló que “la ampliación de la Zona Libre y el desarrollo de nuevas terminales portuarias asociadas al Canal, así como en el área de Isla Margarita, deben plantearse como plataformas de generación masiva de empleo”. Además, “proyectos estratégicos como el desarrollo del embalse del Río Indio y la reactivación de operaciones mineras en Donoso”.

Por su parte, Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, comentó que “es urgente apostar por proyectos de turismo cultural y gastronómico que pongan en valor nuestra historia afroantillana y caribeña”.

Chen agregó que “hay que crear rutas que conecten el Casco de Colón, Portobelo, Isla Grande y Costa Arriba, junto con festivales, para generar empleo rápido para jóvenes, mujeres y cocineros tradicionales, y reactivar la economía de la provincia”.

Por su parte, el consultor laboral René Quevedo, reveló que “la tasa de desempleo en la provincia de Colón se ubica en 11.4%, de la cual el 23% corresponde a jóvenes, el 17% a hombres y el 33% a mujeres”.

Finalmente, Quevedo manifestó que “el impulso a las actividades logísticas, los proyectos de vialidad e infraestructura programados por el gobierno nacional y la licitación de un nuevo puerto por parte de la ACP contribuirán a generar empleo en esta región”.