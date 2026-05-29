Ya estamos en la senda ganadora

La Selección de Panamá está optimista. Los jugadores y cuerpo técnico disfrutan de todo lo que ha conllevado la clasificación al Mundial FIFA 2026. Ya el hecho de participar en la máxima competición del fútbol del planeta es suficiente premio para ellos.

Y para el país en general. Lo que venga, de aquí en adelante, es ganancia. Por eso, pase lo que pase con el amistoso Brasil, hay quienes van a criticar, yo creo que hay que valorar el hecho que nos codeamos con los grandes y si se saca un buen resultado, bendito sea. Lo importante es estar siempre en el panorama.