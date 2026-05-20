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Ya se respira la época mundialista

Ya se respira la época mundialista
Roberto Robinson
20 de mayo de 2026

Dentro de unos días la mayoría de las ligas organizadas de fútbol del planeta toman una pausa, ya sea por el fin de sus temporadas o por temas logísticos para darle paso a la máxima competición del mundo fútbol, que ocurre cada cuatro años, el Mundial de la FIFA.

En Panamá, la LPF tendrá a su campeón este fin de semana, y muchos campeonatos coronarán a sus monarcas para así poder entrar en modo mundial. La próxima Fecha FIFA oficial es a inicios de junio, pero ya hay varios que tienen antes programados amistosos.

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