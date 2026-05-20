Ya se respira la época mundialista

Dentro de unos días la mayoría de las ligas organizadas de fútbol del planeta toman una pausa, ya sea por el fin de sus temporadas o por temas logísticos para darle paso a la máxima competición del mundo fútbol, que ocurre cada cuatro años, el Mundial de la FIFA.

En Panamá, la LPF tendrá a su campeón este fin de semana, y muchos campeonatos coronarán a sus monarcas para así poder entrar en modo mundial. La próxima Fecha FIFA oficial es a inicios de junio, pero ya hay varios que tienen antes programados amistosos.