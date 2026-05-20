$!Conflicto comercial afecta exportaciones

El conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica ha afectado a diversas plantas panameñas exportadoras, algunas con más de una década en mercados exigentes, que fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos sin sustento técnico, según líderes de gremios de productores lecheros y cárnicos.

En esa misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que “durante años, productores y exportadores panameños han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por autoridades costarricenses, afectando de manera significativa a empresas, empleos y sectores productivos nacionales”.

Venancio González, de la Junta Directiva de COOLECHE, R.L., manifestó que empresas del sector han reportado afectaciones por el trato no equitativo de parte del país vecino. “Hay varias industrias panameñas que, debido a la falta de reciprocidad por parte del gobierno de Costa Rica, no han podido ingresar sus productos al mercado costarricense, a pesar de cumplir con los protocolos exigidos por mercados mucho más estrictos como China, Japón y Estados Unidos”, señaló González.

Por su parte, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), expresó que “afectaría al productor panameño si ingresaran al país productos provenientes de plantas que no cumplen con los estándares sanitarios establecidos por el país, y podrían poner en riesgo la salud del hato panameño y de los consumidores”.

Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), recordó que existe un desbalance respecto a algunos productos sensibles para el país vecino. “A pesar de tener acuerdos comerciales, no tenemos mercado en ese país”, dijo.