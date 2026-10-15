Apartar la politiquería y ayudar

A ocho días del devastador sismo en Panamá, la prioridad absoluta debe ser la reconstrucción: no solo de las edificaciones, sino de la confianza, la tranquilidad y la paz de las familias. Las réplicas continúan y la descoordinación entre los gobiernos locales entorpece la ayuda humanitaria, pero el único enfoque válido hoy es el país. La politiquería barata y la búsqueda de votos o popularidad pueden esperar (además esas donaciones no son a título personal); lo urgente es devolverle la seguridad a quienes lo perdieron todo, hasta su machete.