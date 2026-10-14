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EE. UU. intensifica ayuda tras el sismo en Panamá

El helicóptero Chinook del Comando Sur de EE.UU., ha transportado, entre el 10 y 12 de octubre, alrededor de 40,500 libras de insumos y equipo de la Ciudad de Panamá a las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

EE. UU. intensifica ayuda tras el sismo en Panamá
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Cortesía | El embajador Cabrera y ACNUR envían camiones.
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Cortesía | Soná, Veraguas, embajador conoce el impacto.
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Cortesía | La carga de la Agencia de la ONU, ACNUR.
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Cortesía | Una entrega en Isla Cañas, Los Santos.
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Redacción
14 de octubre de 2026

Con el envío este martes de cinco camiones cargados con miles de insumos de primera necesidad a las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Tonosí, continúa la distribución masiva de ayuda humanitaria coordinada por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, para atender a los damnificados por el sismo de magnitud 7.7 que sacudió el país el 9 de octubre.

Esta nueva fase logística, canalizada a través de la UNHCR e impulsada mediante un paquete de asistencia de 5 millones de dólares autorizado por Estados Unidos, incluye la entrega de 2,500 mantas, 2,900 mosquiteros, 750 lonas, 200 carpas familiares, 1,290 kits de cocina y 500 colchonetas, beneficiando de forma directa a unas 12,000 personas.

“Cooperación en materia de seguridad que protege vidas y genera resultados concretos. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos está junto a Panamá”, destacó Cabrera.

Despliegue en terreno

Las acciones de respuesta se intensificaron desde los primeros días posteriores al movimiento telúrico. El 11 de octubre, el embajador Cabrera se trasladó a bordo de un helicóptero Chinook del Comando Sur hasta Soná, en Veraguas, para supervisar la llegada de equipos de evaluación estructural junto a autoridades locales y estamentos del SINAPROC y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las labores de abastecimiento a zonas de difícil acceso no se detienen: este lunes 12 de octubre se completó el traslado vía aérea de 3,100 libras de alimentos hacia Isla Cañas, en Los Santos, empleando aeronaves del programa conjunto INL-Aeronaval.

Asimismo, un contingente de 20 especialistas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y expertos de ingeniería visitó la Asamblea Nacional y ha extendido sus inspecciones a hospitales, templos religiosos y edificios gubernamentales en las zonas golpeadas.

“Hoy (ayer) entregué 17 camiones de carga pesada, financiados por Estados Unidos y valorados en $2.1 millones al Senafront”, Cabrera
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