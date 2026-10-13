$!Aguaseo propone inversión millonaria y aumentar cobertura

En la solicitud formal presentada ante el Municipio de Colón para extender el contrato de concesión que vence el 9 de abril de 2027, la empresa Aguaseo, S.A. propone incrementar de 163 a 239 las rutas semanales de recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos.

“Este aumento del 46.6 % en la cobertura contempla la atención de puntos críticos, cajas estacionarias, recipientes para “cachivaches”, estaciones de reciclaje y depósitos públicos en cada junta comunal, mediante frecuencias diarias, interdiarias, bisemanales o quincenales, orientadas a optimizar los trazados y extender el servicio a zonas históricamente desatendidas”, plantea el documento presentado en abril de este año.

En el ámbito de la modernización tecnológica, la compañía presenta la equipación toda la flota vehicular con sistemas de geolocalización GPS, monitoreo en tiempo real, validación mediante puntos de control, registro fotográfico de las faenas y una plataforma integral para la gestión de peticiones, quejas y reclamos. Asimismo, la propuesta incluye la habilitación de un centro de monitoreo principal en la sede municipal, salas de supervisión en cada junta comunal y la formación de un comité permanente de seguimiento y evaluación.

El proyecto está respaldado por un compromiso financiero de B/. 45 millones, el cual contempla un desembolso inicial de entre B/. 18.5 y B/. 20.5 millones destinado a la adquisición de flota nueva, equipos especializados y mobiliario urbano. De forma complementaria, se ejecutarán B/. 25 millones adicionales entre los años 5 y 20 de la concesión para garantizar la renovación de camiones cada 7 años, la sustitución de contenedores cada 5 años, las adecuaciones técnicas del relleno sanitario y la implementación de infraestructura para el reciclaje.

Finalmente, la estrategia operativa contempla la construcción de una planta mecanizada de selección y clasificación de residuos, la producción mínima de 50 toneladas mensuales de abono orgánico, la instalación de puntos de acopio en centros educativos y locales comerciales, y el desarrollo continuo de programas de educación ambiental.