Áurea Horta estrena una nueva comedia este jueves

La reconocida actriz, productora y dramaturga panameña Áurea Horta vuelve a tomar la pluma para presentar “Caras vemos y en la cama nos caemos”, su más reciente secuela cómica que estrena este jueves 15 de octubre en el Teatro ABA.

Tras asumir el rol de guionista este año, Horta busca ofrecer al público un espacio de esparcimiento a través del humor y el dinamismo en escena. “Este año ha sido el año que más me inspiré”, destacó sobre esta nueva etapa creativa en la que ha desarrollado tres libretos basados en vivencias cotidianas y la actualidad local.

La creación de este nuevo guion surge tras un momento decisivo para la producción del teatro tras la pérdida de su escritor de cabecera, Agustín Clément. “La ausencia de Agustín ha sido algo que no te puedo explicar todo lo que hace falta. Él era el que nos escribía las obras”, reveló Horta.

Con esta propuesta, la autora no solo mantiene vivo el ritmo de la comedia con parodias musicales y chistes, sino que también aporta un mensaje de reflexión para el público: “El mensaje es hacia la mujer, de que hay que valorar al hombre que te respeta, que te quiere y que te hace sentir segura”.

La trama retoma la historia de Carlos en su intento por reconquistar a Carla, entrelazando enredos familiares y situaciones disparatadas. Las funciones se realizarán de martes a domingo en diversos horarios, y los boletos se pueden gestionar al 6090-8950.