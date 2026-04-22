Al pie del cañón

Atender la limpieza de cunetas

Atender la limpieza de cunetas
Lineth Rodríguez
22 de abril de 2026

La temporada de lluvias se acerca gradualmente, lo que nos exige vigilar cunetas, ríos y quebradas obstruidas por maleza o desechos. Con las primeras crecidas, los retenedores de basura en los ríos de la capital alcanzarán su máxima capacidad; por ello, es vital que las autoridades agilicen limpiezas, siguiendo el ejemplo del Municipio de Chitré, que empezó lo propio. Debemos priorizar la prevención constante y no aguardar a que ocurra una tragedia para reaccionar. Es imperativo organizar cuadrillas de limpieza desde este preciso momento.

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