$!Producción de naranja supera los 137 mil quintales al año

En Panamá se producen alrededor de 137,069 quintales de naranjas al año, según datos suministrados por la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de esta fruta se concentra en las provincias de Coclé, Chiriquí, Veraguas, Herrera y Darién. Además señalaron que en el país se cultivan dos tipo de naranja. Entre ellas Valencia y Navel.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2024-2025 un total de 836 productores registraron una cosecha de 137,069 quintales de naranjas en una superficie de 1,043 hectáreas”.

En cuanto a la participación en el mercado, la institución señaló que “la producción nacional está liderada por la provincia de Chiriquí con un 53%, seguida de Veraguas con el 45%”.

En tanto, Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, indicó que “la naranja se produce principalmente en las provincias de Coclé y Chiriquí”.

Agregó que “en algunas ocasiones, se ha tenido que importar desde Perú, especialmente durante los meses de noviembre y diciembre, debido a la escasez de la fruta nacional”.

Respecto a los precios, Morales comentó que “estos varían según la temporada. Actualmente, el saco de 100 unidades supera los B/.14.00, situación que se debe al verano y a la alta demanda que registra la naranja durante esta época”.

Por su parte, Alejandro Hidalgo, vendedor de legumbres, manifestó que “las naranjas que vendemos son principalmente de las provincia de Chiriquí y Coclé. Es un cítrico muy consumido por las personas y su precio varía según temporada”.

Hidalgo precisó que “el precio por unidad oscila entre B/.0.15 y B/.0.25, mientras que el saco de 100 unidades se vende en aproximadamente B/.15.00”. Manifestó, que “entre las variedades más comercializadas se encuentran la naranja criolla y la Valencia”.