Diputado Cedeño presenta demanda contra el decreto de regulación de plataformas de transporte

El abogado y diputado Ernesto Cedeño presentó este lunes 20 de abril una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Decreto Ejecutivo No. 10 que regula el transporte por plataformas en Panamá.

Cedeño considera que la norma tiene “visos de legalidad cuestionables” y podría favorecer a sectores tradicionales del transporte.

El abogado solicita suspender los efectos del decreto, “para así evitar un perjuicio notoriamente grave a muchos habitantes de este país”, expuso.

La demanda presentada agrega que “el Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril 2026 posibilita el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo, únicamente con el aval de una prestataria de transporte autorizada vigente en Panamá”.