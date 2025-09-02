Billeteros se la siguen jugando

El fin de semana vi cómo muchos billeteros en El Dorado y sus alrededores vendían lotería casada o con los 25 centavos extras. Al parecer, no ha sido suficiente con las multas que ha puesto la Lotería Nacional hasta la fecha, pues insisten en esta mala práctica.

También estaban los llamados revendedores, que aseguraban estaban buscando ganarse unos centavos de manera honrada, pero ¿qué tan honesto es que le cobres sobreprecio a algo que ya está establecido? Al final, estas mismas personas son las que empujan al resto a la clandestinidad.