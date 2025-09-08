Casas en depresiones, desbordes y más

Los reportes de Sinaproc de los días de lluvia han sido alarmantes, casas con cimientos y techos débiles, construcciones en depresiones, ríos y quebradas fuera de su cause tras intervención humana, lo que ha dejado a muchas personas afectadas.

Esto no es solo un problema del Estado, aquí también hay un tema de irresponsabilidad, porque todos sabemos cómo es el clima de Panamá, que estamos bordeados por agua.

Lo peor está por venir, pues en los últimos años, entre octubre y noviembre, las lluvias han destruido hasta carreteras.