Castigar el maltrato al adulto mayor

Desde 2024 a esta fecha, son muchos los casos de maltratos de hijos hacia sus padres, en su mayoría adultos mayores.

Uno se pregunta por qué un hijo en la adultez vive con sus progenitores si en vez de cuidarlos los maltrata o cómo es posible que estas personas no trabajen y se crean dueños de algo que no forjaron.

Las autoridades deberían atender estas denuncias con mucha celeridad porque es lo mismo que con los niños, no podemos dejar a los ancianos con gente que les hace daño, aunque estos sean sus propios familiares.