$!Persiste el irrespeto de los ciudadanos hacia la Policía

En el país se ha vuelto habitual ver, en las redes sociales, videos donde se muestra a ciudadanos enfrentar a los uniformados de la Policía Nacional en las calles. La agresión verbal hasta lanzarle objetos contundentes, forman parte de esos actos de irrespeto hacia las autoridades. Un caso reciente se dio durante el Carnaval, cuando un policía fue víctima de hurto de un arma de fuego, en la provincia de Colón.

El irrespeto a la policía en Panamá es un tema que tiene implicaciones legales, sociales y culturales, según expertos consultados por Metro Libre. Para el exministro de Seguridad Jonattan Del Rosario “una Policía comprometida con el respeto de los derechos individuales actúa bajo el principio de legalidad, proporcionalidad y dignidad humana, entendiendo que la autoridad no se impone por la fuerza, sino que se legitima a través del respeto y la confianza ciudadana”.

Destacó que “al mismo tiempo, no podemos desconocer que muchas de las manifestaciones de violencia, conductas antisociales y conflictos que hoy enfrentamos están vinculadas a una crisis de valores en el tejido social, donde el rol formativo de las familias resulta fundamental”. De la Policía indicaron que “repudian estos actos de violencia e irrespeto hacia los miembros de la fuerza pública, quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a la ciudadanía”.