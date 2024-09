CD es un hormiguero

La derrota de Rómulo Roux fue solo el preámbulo. A todas luces, CD no tiene liderazgo, una oportunidad de oro para que viejos líderes recuperen espacios perdidos. De allí que la figura de Roberto Henríquez, exministro de Martinelli, sobresalga como favorito frente a otras que no cuentan con la unción del exmandatario. Sabiamente, Papadimitriu se apartó de la carrera, a sabiendas que no tenía el beneplácito del fundador. Reconozcámoslo: Martinelli sigue siendo para una parte de la membresía de CD un dirigente influyente.