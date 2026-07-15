Cobrar por un contenido, la polémica

El proyecto de la diputada Walkiria Chandler, que busca regular la publicidad de los creadores de contenido, es una propuesta interesante, pues sabemos que las redes sociales son terrenos sin ley. Esto no es algo nuevo: muchos países de Europa y América ya han dado este paso ante la llamada “publicidad encubierta”, obligando a sus “influencers” a inscribirse en registros oficiales, ya que si es un negocio se debe declarar. Pero, el escándalo de muchos es que a veces son utilizados por terceros como herramientas de ataque, y de allí nace el verdadero miedo.