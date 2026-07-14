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Liang Zhang, empresario chino procesado por fraude millonario

El empresario presuntamente aprovechó sus cargos directivos para falsificar firmas y documentación corporativa entre los años 2020 y 2022, con el objetivo de transferir el control de activos financieros hacia una sociedad bajo su dominio exclusivo

Liang Zhang, empresario chino procesado por fraude millonario
Policía Nacional |
Liang Zhang, empresario chino procesado por fraude millonario
Mici | Imagen aérea del puerto en la Isla Margarita, en la provincia de Colón.
Redacción
14 de julio de 2026

Un Tribunal de Apelaciones declaró legal la aprehensión del ciudadano chino Kenneth Liang Zhang. El empresario enfrenta un proceso de extradición formal a requerimiento de la República Popular China, por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita de bienes mediante el abuso de su cargo directivo.

Adicionalmente, las autoridades ordenaron su detención provisional, decretaron la aprehensión de los bienes hallados en su posesión y rechazaron de plano la solicitud de fianza de excarcelación presentada por su defensa.

La captura de Liang Zhang fue ejecutada por la Policía Nacional e Interpol en el corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá, en cumplimiento de una Notificación Roja internacional. Según las investigaciones del país asiático, el ciudadano habría aprovechado su posición directiva en una sociedad de inversiones portuarias para presuntamente falsificar documentación corporativa y firmas, logrando transferir de forma ilegal el control accionario hacia una entidad bajo su dominio exclusivo. Estas maniobras, ocurridas entre los años 2020 y 2022, provocaron un perjuicio económico estimado en 2,000 millones de yuanes (cerca de 275 millones de dólares).

La Fiscalía de Asuntos Internacionales espera el requerimiento formal de extradición de las autoridades chinas.
Se investiga perjuicio económico estimado en 2,000 millones de yuanes, que equivalen a más de $275 millones.
Kenneth Liang Zhang, el empresario de los megaproyectos

ml | Liang Zhang ya era una figura conocida en el sector corporativo panameño, liderando proyectos de infraestructura energética y portuaria en la provincia de Colón, que terminaron envueltos en complejos litigios. Zhang fungió como directivo de la sociedad Isla Margarita Resources en 2017, una entidad que al año siguiente se terminaría fusionando con Panama Colon Container Port para el desarrollo de un puerto y una terminal de contenedores en la isla colonense. Además, fue presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co. (antes Martano Inc.), firma que obtuvo el contrato para desarrollar una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón. Ambos megaproyectos en Colón fracasaron.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) canceló la licencia de la planta termoeléctrica en Puerto Pilón. Paralelamente, se rescindió por incumplimiento la concesión portuaria en Isla Margarita de PCCP, empresa vinculada a Landbridge Holding Inc. (LHI), donde Zhang era directivo. Fungió como gerente del Departamento de Inversiones Extranjeras de Anxin Trust, un fondo intervenido en el 2020 por reguladores chinos.

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