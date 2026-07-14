Liang Zhang, empresario chino procesado por fraude millonario

Un Tribunal de Apelaciones declaró legal la aprehensión del ciudadano chino Kenneth Liang Zhang. El empresario enfrenta un proceso de extradición formal a requerimiento de la República Popular China, por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita de bienes mediante el abuso de su cargo directivo.

Adicionalmente, las autoridades ordenaron su detención provisional, decretaron la aprehensión de los bienes hallados en su posesión y rechazaron de plano la solicitud de fianza de excarcelación presentada por su defensa.

La captura de Liang Zhang fue ejecutada por la Policía Nacional e Interpol en el corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá, en cumplimiento de una Notificación Roja internacional. Según las investigaciones del país asiático, el ciudadano habría aprovechado su posición directiva en una sociedad de inversiones portuarias para presuntamente falsificar documentación corporativa y firmas, logrando transferir de forma ilegal el control accionario hacia una entidad bajo su dominio exclusivo. Estas maniobras, ocurridas entre los años 2020 y 2022, provocaron un perjuicio económico estimado en 2,000 millones de yuanes (cerca de 275 millones de dólares).