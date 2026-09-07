Al pie del cañón

Colaborar con la autoridad, un deber

Colaborar con la autoridad, un deber
Lineth Rodríguez
07 de septiembre de 2026

Hoy en día, cualquier reclamo difundido en redes sociales escala con rapidez, a menudo sin un fundamento sólido. Vemos desde personas que evaden la justicia o cuestionan operativos de seguridad hasta quienes simplemente se molestan por ser detenidos. Colaborar con las autoridades, ya sean migratorias o policiales, es un deber cívico fundamental. Si uno se encuentra en regla, el trámite fluye; si existe un pendiente legal, la autoridad debe actuar. El espectáculo digital en plena calle rara vez ayuda a resolver los problemas de fondo.

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