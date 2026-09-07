Colaborar con la autoridad, un deber

Hoy en día, cualquier reclamo difundido en redes sociales escala con rapidez, a menudo sin un fundamento sólido. Vemos desde personas que evaden la justicia o cuestionan operativos de seguridad hasta quienes simplemente se molestan por ser detenidos. Colaborar con las autoridades, ya sean migratorias o policiales, es un deber cívico fundamental. Si uno se encuentra en regla, el trámite fluye; si existe un pendiente legal, la autoridad debe actuar. El espectáculo digital en plena calle rara vez ayuda a resolver los problemas de fondo.