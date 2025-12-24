Al pie del cañón

Compartir con el que menos tiene

Compartir con el que menos tiene
Lineth Rodríguez
24 de diciembre de 2025

¿Qué es la Navidad para los cristianos? Para muchos que tienen otras creencias, practican el ateísmo o el agnosticismo, es un tiempo de muchas luces, comer, disfrutar en familia, pero para nosotros los cristianos, es una época de compartir con el que menos tiene; esa es nuestra misión.

Jesús, nuestro redentor, nació en lo más humilde y se elevó al cielo, dejándonos las herramientas para caminar en este mundo y entre las “máximas”, debemos ayudarnos. Un saludo, una limosna, un abrazo, cualquier buen gesto nos lleva a la Navidad.

Tags:
Navidad
|
Cristianos
|
compartir
|
Niño Jesús
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR