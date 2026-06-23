Educación y los sitios pet friendly

El fin de semana entré al mall del Dorado y apenas crucé la puerta vi a un perrito junto a sus dueños, que se detuvo en frente de un restaurante a hacer sus necesidades.

Ese no fue el problema, ya que el animal no puede controlar su organismo, la situación fue que los dueños seguían caminando como si nada estuviese pasando ¿y quién recogía el desecho?; tuvo que venir el seguridad del mall a poner orden.

Pienso que cada humano debe hacerse cargo de su mascota y más si pasea en un lugar que le permite llevar a su perro.