$!La mina pasó la auditoría con 87.73% de cumplimiento integral

La empresa multinacional de origen suizo SGS Panama Control Services Inc. (SGS) entregó el Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, en el marco del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Los resultados de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá evidenciaron un desempeño general favorable frente a los criterios establecidos en los Términos de Referencia (TDRs), alcanzando un Nivel de Conformidad/Cumplimiento global de 87.73 sobre 100. Este resultado refleja la existencia de mecanismos de gestión, seguimiento, control y verificación que han contribuido al cumplimiento de las obligaciones, compromisos y requisitos evaluados durante el proceso auditor.

El análisis integral de los cuatro componentes evidenció un comportamiento homogéneo y consistente, destacándose el de Estándares Técnicos y Operacionales, que registró el mayor nivel de desempeño, seguido del Componente de Auditoría de Cumplimiento Ambiental. Por su parte, en los Aspectos Legales, Laborales y Tributarios y la Identificación de Riesgos Asociados Bajo las Condiciones Actuales y Pasivos Ambientales Futuros alcanzaron resultados satisfactorios, identificándose oportunidades de fortalecimiento orientadas a optimizar la gestión laboral, la prevención y administración de riesgos y la consolidación de algunos mecanismos de seguimiento y control.

La evaluación de los 40 subprocesos y productos auditados mostró resultados consistentes con el desempeño general observado, evidenciando que la totalidad de los elementos evaluados alcanzó condiciones de conformidad y cumplimiento. Asimismo, la mayor parte de los subprocesos se concentró en las categorías superiores de desempeño, reflejando la existencia de procesos estructurados y mecanismos efectivos de gestión y mejora.

De igual manera, la evaluación de los 370 compromisos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III evidenció un nivel de cumplimiento favorable, registrándose una alta proporción de compromisos clasificados en las categorías de Cumplimiento/Optimizado y Cumplimiento Mayor/Gestionado. Aunque se identificaron algunos compromisos que requieren seguimiento y fortalecimiento, estos representan una proporción reducida respecto del universo total evaluado, lo que demuestra una adecuada gestión de las obligaciones ambientales asociadas al proyecto.

La aplicación de las preguntas orientadoras definidas en la metodología de auditoría, estructuradas bajo el ciclo de mejora continua PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), permitió verificar la consistencia y trazabilidad de los resultados obtenidos. Tanto para los subprocesos y productos como para los compromisos ambientales evaluados, todas las preguntas orientadoras superaron los umbrales mínimos de conformidad establecidos, evidenciando una adecuada madurez de los procesos de gestión y la existencia de mecanismos de seguimiento periódico, control y mejora continua.

“En conjunto, los resultados de la Auditoría Integral permiten concluir que el Proyecto Mina de Cobre Panamá presenta un nivel de conformidad y cumplimiento mayoritario, respaldado por una gestión estructurada en los diferentes componentes evaluados”, plantea el documento.