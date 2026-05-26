El agua, la preocupación de muchos

Ya sea por contaminación, por adquirir una propiedad en zonas históricamente desabastecidas, por recortes ante la sequía o por asentamientos informales de larga data, la crisis del agua no deja de ser noticia y ninguna provincia es ajena a ella.

Ante la proliferación de protestas, queda claro que la solución no compete únicamente al Idaan; exige la participación de todas las autoridades, quienes deben entender que su deber es atender las necesidades de la población, no solo de quienes votaron por ellos, representan a la ciudadanía en general.