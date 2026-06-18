El asesinato de las menores

Cualquier pensamiento antes de escribir esta columna fue de impotencia, de molestia y sí de rabia. No sé quiénes son, no me interesa qué problema criminal tenía el muerto ni los que ordenaron el asesinato, pero ¿cuál es la culpa de dos menores? ¿Por qué ellas tienen que pagar por los problemas de los adultos? Está claro que los delincuentes no le temen a las autoridades, matan a cualquier hora en sitios tranquilos, escuelas, malls, sin importar quién camina alrededor. Entramos en una era muy difícil, la gente temerá por el simple hecho de salir a la calle.