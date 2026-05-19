El calor y la falta de conciencia

La actual crisis climática golpea con fuerza al país, afectando de manera desproporcionada a las regiones áridas y a las comunidades con escasos espacios verdes: hace calor.

Ante esta situación, la respuesta de las autoridades ambientales y de salud ha sido insuficiente, evidenciando una preocupante carencia de estrategias de planificación y educación comunitaria.

De cualquier forma, los ciudadanos se encuentran desamparados, por lo que se vuelve necesaria la concienciación social y la educación ambiental como forma de mitigación.