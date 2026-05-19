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Fenómeno de El Niño afectaría en el sector salud y agropecuario

Las entidades de los sectores agropecuario y salud impulsan acciones de orientación y prevención para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, el cual amenaza la producción de alimentos y el bienestar de la población

Fenómeno de El Niño afectaría en el sector salud y agropecuario
MIDA | Tres agricultores en un arado de tierra.
Fenómeno de El Niño afectaría en el sector salud y agropecuario
Fenómeno de El Niño afectaría en el sector salud y agropecuario
Pexels | Golpe de calor.
Amilkar Rodriguez
19 de mayo de 2026

Ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño, las autoridades del sector agropecuario y salud comenzaron a reforzar acciones preventivas y estrategias de adaptación, con el fin de mitigar los diferentes riesgos y afectaciones que traerán las condiciones climáticas.

Luz Graciela Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), explicó que: “Esto para Panamá representa una disminución de las lluvias en el Pacífico; podemos tener varios días consecutivos sin lluvias aun cuando estemos dentro de la temporada lluviosa”.

Calzadilla detalló que “durante cuatro semanas consecutivas hemos tenido temperaturas por arriba de 0.5 grados Celsius y un acople entre la atmósfera y el mar”, condiciones asociadas al desarrollo del fenómeno climático.

Ante la situación, en el sector agropecuario trabajan en medidas de orientación y prevención para reducir el impacto sobre la producción nacional. Jorge Hernández, de la Unidad Agroambiental de Variabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, (MIDA), señaló que, “las medidas que estamos tomando están enfocadas más que todo en la sensibilización de los retos de lo que significa este fenómeno ante las producciones del sector agropecuario”.

El funcionario explicó que, “la semana pasada culminamos las mesas técnicas agroclimáticas, que es un espacio donde el productor y técnicos de la institución analizan el periodo pronóstico comprendido entre mayo y agosto, impartido por el Impha, e interpretamos el dato climático de cómo nosotros podemos seguir con la producción hacia adelante”.

Por su parte, Ariel Espino, director del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), indicó que “cultivos como el arroz podrían verse particularmente afectados por la disminución de las precipitaciones”.

Espino enfatizó que para los productores es importante adoptar medidas preventivas para enfrentar posibles complicaciones durante los procesos de siembra y cosecha, en medio de un escenario climático que mantiene en alerta al sector agropecuario nacional.

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Impacto en el sector salud

ml | Ante la alerta declarada por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá por el Fenómeno de El Niño, que prevé sequías y calor extremo, el médico familiar del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge Jesús Rodríguez, advirtió que los golpes de calor serán comunes.

Esta situación es preocupante por ser potencialmente fatal; el paciente experimenta una sensación febril, agotamiento severo y calambres musculares. Para prevenir estos cuadros, Rodríguez recomendó mantener una hidratación constante, usar ropa cómoda y evitar la exposición directa a los rayos solares.

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