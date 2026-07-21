El odio en redes no se detiene

Si lo dijo alguien o lo escuché de otro, todo vale en redes sociales con tal de propagar más odio. Tras la Copa del Mundo 2026, donde España ganó con claridad, muchos continuaban insultándose, criticando cuanto veían y juzgando hasta el extremo a Lionel Messi, a Justin Bieber y a los árbitros. Si la hostilidad se pudiera medir en decibelios igual que el ruido, el torneo que realmente despierta pasiones desató una aversión injustificada. No me explico cómo la gente puede vivir de esa manera, pero debe de ser muy triste.