Chiriquí será la sede del Campeonato Nacional de Taekwondo

La provincia de Chiriquí se convertirá en el centro del taekwondo panameño los días 24, 25 y 26 de este mes, al albergar el Campeonato Nacional de la disciplina, en el centro deportivo La Basita en David.

La competencia reunirá a las delegaciones de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chitré, Los Santos, Veraguas, Coclé y la anfitriona, Chiriquí. Todos estos competidores forman parte de los 36 clubes de taekwondo que actualmente se encuentran debidamente registrados dentro de la Federación Panameña de Taekwondo.

Boris Álvarez, presidente de la Federación, destacó que el Campeonato Nacional permitirá evaluar detalladamente el desempeño de los atletas. Asimismo, el dirigente señaló que esta evaluación contribuirá directamente al proceso de conformación de las selecciones nacionales que representarán al país en los eventos del ciclo olímpico y otras competencias internacionales de alto nivel.