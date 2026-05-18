El peatón es prioridad

En Panamá existe un culto a los automoviles enorme. En una ciudad debidamente desarrollada y planificada el uso del auto es visto como un lujo, no una necesidad. Las familias panameñas se ven casi obligadas a comprar un auto para hacer llevadera la vida cotidiana. Aunque la gasolina va para arriba, muchos prefieren dejar media quincena en tanquear el carro, que usar el transporte público y perder tiempo invaluable. Ni hablar de las inhexistentes aceras peatonales. Esto solo se solucionará cuando el transporte público sea de calidad.