Cultura

Piden llevar mensaje de fe a jóvenes

Buscan impactar de manera positiva a las nuevas generaciones y alejarlos de situaciones negativas

Piden llevar mensaje de fe a jóvenes
M. SALOMÓN | Integrantes del grupo Kairo Workship: Ariel Holly, Natanael Santana y Laurelys Castillo.
Piden llevar mensaje de fe a jóvenes
ML | Christine D’Clario.
Maribel Salomón
18 de mayo de 2026

En medio de problemáticas que afectan cada vez más a la juventud, como la violencia, las drogas, el bullying y los conflictos emocionales, integrantes de la agrupación cristiana Kairo Worship aseguraron que la música y el mensaje de fe pueden convertirse en herramientas para orientar y transformar vidas.

Durante su visita a Panamá, los artistas enviaron un mensaje de motivación a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la música y utilizar sus talentos para transmitir valores positivos. El grupo destacó que, aunque en el camino existen procesos difíciles, lo importante es no rendirse y mantenerse enfocados.

La agrupación también resaltó la importancia de trabajar con excelencia y poner sus proyectos en manos de Jesús.

Además, Kairo Worship hizo un llamado a las autoridades y al gobierno panameño para acercarse más a los jóvenes a través de mensajes de esperanza y orientación espiritual. Los artistas consideran que muchos adolescentes necesitan sentirse escuchados, acompañados y guiados en medio de las situaciones que enfrentan diariamente.

“La salud mental importa”

ml | Christine D’Clario aseguró que la salud mental también forma parte de la vida espiritual. La artista explicó que amar a Dios también implica cuidar la mente, las emociones y el bienestar personal. D’Clario señaló que muchas personas temen enfrentar heridas emocionales del pasado, pero destacó que sanar es parte del proceso para vivir plenamente y servir mejor a Dios.

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