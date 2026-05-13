Al pie del cañón

El poder de la cortesía

El poder de la cortesía
13 de mayo de 2026

La cortesía al volante puede parecer un gesto simple, pero tiene un impacto directo en la prevención de accidentes y en la convivencia diaria en las calles. Ceder el paso, respetar los límites de velocidad y mantener la calma ayuda a reducir maniobras peligrosas y reacciones impulsivas que muchas veces terminan en choques o confrontaciones. Un segundo de cortesía al volante, como detenerse para dejar pasar a otro vehículo o a un peatón, puede hacer la diferencia entre un trayecto seguro y un accidente. Por eso, una pequeña acción puede marcar la diferencia.

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