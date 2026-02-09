El respeto a las señalizaciones

En este país, mucha gente solo se aprende las señalizaciones de la calle para sacar la licencia, porque a la hora de poner el conocimiento en práctica es como si vivieran en la selva.

En las rotondas, por más que esté el letrero de “ALTO” o reduzca la velocidad para dejar pasar que tiene prioridad (La Cervecería, Calzada de Amador, Marbella-Paitilla, etc.), pisan el acelerador con todo.

En salidas como la de Betania en la Vía Transístmica, aunque la luz esté en rojo la gente avanza. Deberían colocar cámaras digitales que escaneen las placas y pongan las boletas.