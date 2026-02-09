$!Respaldan que los puertos sean operados por empresas distintas

Empresarios del sector marítimo y portuario respaldan la decisión del Ejecutivo de que los puertos de Balboa y Cristóbal, sean operados por dos empresas distintas cada uno, al considerar que esta acción generará mayor competencia en el mercado, atraerá empresas multinacionales y nuevas inversiones.

Las reacciones surgen tras las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, emitidas el pasado 5 de febrero, en las que aseguró que “Panamá no volverá a otorgar la concesión de dos puertos a una misma empresa”, tal como ha ocurrido hasta el momento, en donde Panama Ports Company (PPC) se ha encargado de administrar ambas terminales portuarias.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y PPC, el gobierno dijo que iniciará un proceso de transición de los puertos, mientras se realiza una nueva licitación para otorgar la concesión de los mismos.

El mandatario señaló que, “hoy día los puertos están trabajando bajo PPC... Una vez termine ese periodo de transición nos abocaremos a la revisión bajo en qué esquema esos dos puertos panameños (operarán por separados)”. Dijo que “no volverá a haber concesión de dos puertos bajo una misma empresa, se va a dividir y se hablará”.

Ricardo Lince Boyd, presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), indicó que “creo que no debe afectar nada, al contrario, crearía competencia. Y lo que buscamos es que haya mejor calidad de servicio en Panamá para que atraiga a otros clientes”.

En tanto, Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), comentó que “contar con diferentes operadores en nuestro sistema portuario no es solo un tema de negocios, es lo que garantiza que el país siga siendo competitivo”. Agregó que, “cuando las terminales compiten entre sí, el servicio mejora, la tecnología se actualiza más rápido y los precios se mantienen en niveles sanos para el mercado”.

Por su parte, Alberto López, expresidente de COEL, detalló que “desde una perspectiva de competencia y balance económico, una licitación separada resulta más saludable para el mercado, en la medida en que disminuye riesgos de concentración, previene posiciones dominantes y promueve una competencia efectiva entre operadores portuarios”.

López concluyó que, “esto no solo amplía el universo de potenciales proponentes, sino que también crea una comunidad de empresas multinacionales especializadas en el sector”.