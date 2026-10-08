El trabajo de la Policía de menor

Hace poco vi un video de dos unidades del Servicio Policial de Niñez y Adolescencia: separaron a dos jóvenes del barrio que estaban a punto de agarrarse a los puños y los sentaron para hablar civilizadamente. Lo correcto.

Estamos en tiempos en los que la paciencia se ha ido de vacaciones, pues la violencia está en todas partes, y este comportamiento de ambos policías es de aplaudir. Ahora bien, muy mal por el resto, que solo se burla y no se une para ayudar a dos vecinos. Eso es lo que hace falta en esta sociedad: empatía.