Al pie del cañón

El trabajo de la Policía de menor

El trabajo de la Policía de menor
Lineth Rodríguez
08 de octubre de 2026

Hace poco vi un video de dos unidades del Servicio Policial de Niñez y Adolescencia: separaron a dos jóvenes del barrio que estaban a punto de agarrarse a los puños y los sentaron para hablar civilizadamente. Lo correcto.

Estamos en tiempos en los que la paciencia se ha ido de vacaciones, pues la violencia está en todas partes, y este comportamiento de ambos policías es de aplaudir. Ahora bien, muy mal por el resto, que solo se burla y no se une para ayudar a dos vecinos. Eso es lo que hace falta en esta sociedad: empatía.

Tags:
jóvenes
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR