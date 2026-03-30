Al pie del cañón

Entramos en un periodo de reflexión

Entramos en un periodo de reflexión
Lineth Rodríguez
30 de marzo de 2026

Tras el Domingo de Ramos, los cristianos iniciamos el relato de los días más difíciles de Jesús; una historia que no es ajena, aunque creamos que solo ocurrió hace milenios. Siglos después, seguimos “apedreando” al prójimo, ignorando al vecino y aprovechando cualquier grieta para beneficio propio; y aquí entramos todos. Leía hace poco que no existen mentiras blancas ni piadosas: solo existe la mentira, y esa es nuestra única realidad. Reflexionemos sobre ello y busquemos, de verdad, ser mejores panameños y ciudadanos del mundo.

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