Apoyan continuidad de Vásquez como administrador del Canal

A.Quintero | Empresarios resaltaron la importancia de que la Junta Directiva del Canal elija a un buen administrador, que garantice la continuidad de los proyectos de inversión. Aunque en septiembre de este año, vence el periodo de Ricaurte Vásquez, respaldan que este siga en el cargo, ya que tiene la experiencia y conoce los planes a largo plazo de la vía.

Líderes de gremios aseguran que la gestión de Vásquez, que inició en 2019, ha estado marcada por desafíos superados y grandes logros que han evidenciado una buena administración de la ruta. Destacaron la resiliencia financiera durante su administración, al mantener aportes al Tesoro Nacional pese a la pandemia y la crisis de agua registrada en 2023-2024.

Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) dijo que “la continuidad puede ser positiva en la medida en que exista una gestión probada, con visión de largo plazo y capacidad de ejecución en proyectos clave, a la vez q manteniendo una relación cordial con la industria marítima”.

López agregó que “un buen administrador del Canal no solo gestiona la rentabilidad del canal, sino que gestiona la posición de Panamá en el comercio mundial. Cualquier decisión en ese nivel tiene efectos directos en la confianza internacional, la atracción de inversiones y la competitividad del país”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), Dovi Eisenman, indicó que “el administrador que tome las riendas ahora en septiembre recibe una institución bien posicionada financieramente, con una hoja de ruta bien definida y proyectos estratégicos ya en marcha”.

Mientras, Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), comentó que “es fundamental que el administrador sea un gerente experimentado, con amplia trayectoria en gestión”. Además, “si proviene de la industria marítima, tendrá un entendimiento más profundo del papel del Canal en la economía global, regional y del impacto directo que esto genera en nuestra economía”.

Rodolfo De La Guardia, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), afirmó que “quien administre el Canal debe tener experiencia en la industria marítima, ya que así comprende mejor los mercados globales y el rol del Canal en el comercio marítimo internacional”.

De la Guardia añadió que “hasta ahora lo hemos hecho muy bien, y no veo por qué no podamos seguir así y respaldar al licenciado Vásquez”.