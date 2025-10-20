Esperar la investigación

Tras la explosión o el suceso lamentable en el PH del Bosque, Ricardo J. Alfaro, los expertos en gas salieron de inmediato y son muchas las especulaciones en las redes sociales, pero como siempre, es mejor esperar a que termine la investigación para saber qué fue lo que realmente sucedió y partiendo de ese incidente, que el resto de los que viven en edificios pongan sus “bardas en remojo”.

Ninguna persona está exenta de sufrir un accidente, por ello siempre vivimos trabajando en la prevención. Habrá que tomarse más en serio esa responsabilidad.