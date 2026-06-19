Al pie del cañón

Estamos subestimando el sicariato

Estamos subestimando el sicariato
Lineth Rodríguez
19 de junio de 2026

Desde hace años se vienen dando asesinatos de sicarios, muy al estilo de la era de los narcos en Sudamérica y poco a poco ha ido en aumento, al punto que gente común y corriente contrata los servicios de estas personas para que maten a X o Y individuo. Hace unas semanas sucedió en Veraguas, que un hombre pagó para que asesinaran a su expareja, sí, así como si pagaras por un delivery de comida. Lo de esta semana, que murió una niña, sigue probando que no se detendrán. El mismo sistema: un gatillero y otro que conduce. Hay que parar esto.

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