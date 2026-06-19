Estamos subestimando el sicariato

Desde hace años se vienen dando asesinatos de sicarios, muy al estilo de la era de los narcos en Sudamérica y poco a poco ha ido en aumento, al punto que gente común y corriente contrata los servicios de estas personas para que maten a X o Y individuo. Hace unas semanas sucedió en Veraguas, que un hombre pagó para que asesinaran a su expareja, sí, así como si pagaras por un delivery de comida. Lo de esta semana, que murió una niña, sigue probando que no se detendrán. El mismo sistema: un gatillero y otro que conduce. Hay que parar esto.