La isla de Taboga tiene agua y es apta para el consumo humano

El presidente José Raúl Mulino anunció que la isla de Taboga ya cuenta con agua apta para consumo humano, tras la puesta en marcha de una nueva planta potabilizadora.

“Una nueva planta moderna permite que se abastezca la población y los negocios de la isla”, manifestó el mandatario este jueves durante su conferencia de prensa.

El jefe del Ejecutivo también informó sobre inversiones en el sector hídrico en otras regiones del país. En el caso de Chitré, Mulino detalló que se están ejecutando proyectos por un monto de $22.5 millones, incluyendo la ampliación y modernización de la potabilizadora Roberto Reyna.

“Se aprobó la ampliación y modernización de la potabilizadora Roberto Reyna en Chitré”, señaló.

En tanto, en Panamá Oeste, Mulino explicó que la potabilizadora de Howard “cuenta con alrededor de 200 trabajadores que avanzan en la toma de agua y en la acometida eléctrica”, con el objetivo de mejorar el suministro hacia el distrito de Arraiján en los próximos meses.