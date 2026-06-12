Estrategias para cada cinco años

Las estrategias quinquenales son las que muchas veces no permiten que nuestro país avance. Educación, salud, carreteras y agua, por mencionar algunas, demuestran que las políticas establecidas por diversos cambios de mando, si no reciben seguimiento, solo empeoran la situación.

Sobre la mal llamada “resocialización” seguimos en la era prehistórica. Es cierto que hay gente que ya no tiene remedio, pero existen casos en los que la persona de verdad busca una redención, romper ese ciclo; el problema es que no se trabaja en absoluto para brindar esa oportunidad.