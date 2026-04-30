Hablemos de los jueces de garantía

El presidente Mulino ya hizo comentarios (muy fuertes) en el pasado sobre el trabajo de los jueces de garantía en este país, que en la percepción dejan a todos los maleantes libres o les dan “casa por cárcel”; gente que empuña armas, roba, intimida vende drogas, en fin, que comete delitos que están tipificados en la ley. Lo peor, el ministro de Seguridad también lo destacó y esta semana la dueña de una joyería dejó en evidencia un caso particular. ¿La pregunta es, qué más deben hacer estos delincuentes para que realmente paguen por sus delitos?