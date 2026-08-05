Hablemos de semiconductores

La palabra “semiconductores” está cada vez más presente en nuestras conversaciones, pero para muchos sigue sonando a ciencia ficción. Lo cierto es que son los pequeños motores invisibles de la tecnología actual y del futuro.

En Panamá ya se empieza a hablar de este avance y entidades como la Senacyt y la Universidad Tecnológica han dado pasos importantes para integrarlos en el país. Más allá de lo complejo que pueda sonar este concepto, la verdadera oportunidad está en convertirlos en una nueva y atractiva oferta de estudio y formación para las próximas generaciones.