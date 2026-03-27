Hablemos del delito de abuso sexual

Si pudiéramos escribir un libro sobre los arrestos por abuso sexual en Panamá, nos faltarían páginas, pues en una semana que llevo contando, decenas de hombres han sido arrestados por este delito.

Veraguas y Coclé con índices alarmantes de casos (y a menores de edad), pero lo peor, que debería sacudirnos a todos, la gente que en redes sociales dice “ah es que en Veraguas eso es normal”, ¿disculpa, leí bien? Miro a los que hacen las leyes en este país y agrego que este no es solo un tema de sanción, sino de educación y hasta de salud mental: no es normal.