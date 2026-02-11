Hasta que por fin se despeja el parque

La lucha que por años han mantenido diversos alcaldes en San Miguelito por el Parque de Brisas del Golf, invadido por quioscos, parece haber llegado a su fin. En esta ocasión, todo indica que la alcaldesa Irma Hernández será quien triunfe y, con ella, la comunidad del corregimiento Rufina Alfaro.

Sí, los residentes han expuesto durante un lustro sus quejas en este medio, pues no podían utilizar esa área pública, que se volvió ruidosa, contaminante e incluso dispensaba bebidas alcohólicas. El tema pendiente es quién otorgó esos permisos de luz, agua y espacio.