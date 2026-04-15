Hay que pasar la revisión

En este momento en que los repartidores están en huelga y enfrentados con quienes sí desean laborar, sería ideal que migración realizara operativos para verificar cuántos cuentan con su documentación en regla.

No se deberían permitir disturbios si no se cumple con la formalidad migratoria, o al menos no debería ser lo habitual.

He visto a varios increpar a compañeros que han decidido seguir trabajando, por las razones que sean, en un país libre donde cada individuo es dueño de sus decisiones. Las autoridades deberían verificar sus estatus.