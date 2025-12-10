Herramienta fundamental

Conocer los derechos humanos es crucial porque empodera a las personas para proteger su dignidad y libertad, promueve la igualdad y la tolerancia. Además, es importante para establecer normas claras de convivencia y ofrecer herramientas para defender lo justo. Enseñárselos a los niños y jóvenes, les ayudará a entender sus derechos y a comprender también sus deberes.

Esto es importante recordarlo siempre, pero hoy, que se celebra el Día de los Derechos Humanos, es una fecha precisa para tenerlos presente.