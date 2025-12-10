Meduca impulsa bandas sinfónicas en todo el país

El Ministerio de Educación continúa fortaleciendo el ‘Movimiento Integral de Bandas Sinfónicas Estudiantiles’, un proyecto que busca potenciar el talento juvenil y consolidar agrupaciones representativas en cada región del país. La iniciativa está en su primer año de ejecución formal en este 2025, y ya está sumando avances significativos y una creciente participación de jóvenes músicos de distintas provincias.

Irving Rodríguez, coordinador de bandas de música del Meduca, explicó que el programa avanza con fuerza y que el objetivo es que cada región cuente con su propia banda sinfónica conformada por estudiantes activos de las bandas escolares.

“Actualmente tenemos ya logradas nueve bandas sinfónicas en todo el país. Los estudiantes se postulan enviando sus videos, pasan por dos procesos de evaluación y luego un comité regional realiza la selección final”, señaló.

Cada banda se integra de acuerdo con el balance instrumental necesario y los jóvenes seleccionados deben contar con el aval de su profesor, director de banda, escuela y acudiente.

Rodríguez destacó que, aunque los estudiantes provienen de distintas escuelas y manejan diferentes cronogramas, ya hay regiones que han logrado presentaciones adicionales, giras internas y actividades de proyección.

Además de las bandas regionales, el programa dio origen a una Banda Sinfónica Nacional compuesta por 60 jóvenes de todo el país, quienes fueron seleccionados mediante una audición especial. Otro de los grandes logros del proyecto ha sido el Concurso Nacional de Bandas de Concierto que reunió a noventa agrupaciones.

Los campamentos musicales también forman parte esencial del programa. Las regiones, dependiendo de su capacidad e instalaciones, organizan semanas de formación intensiva con profesores e instrumentistas experimentados.

“Coclé ya realizó encuentros de hasta 150 jóvenes, y en los próximos meses se sumarán Chiriquí, Bocas del Toro y otras provincias”, resaltó Rodríguez.