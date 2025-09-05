La educación debe ser constante

La llegada de nuevas tecnologías y reducción de muchos puestos de trabajo obliga a los profesionales a buscar otras opciones de empleo, pero la situación se agrava si sus conocimientos no van acorde con las nuevas tecnologías.

Es así para muchas personas mayores de 50 años, que día con día son reemplazadas por generaciones más jóvenes, las cuales dominan a la perfección todo lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas.

La solución para estos talentos es reinventarse, seguir aprendiendo, solo así se mantendrán vigentes y a la vanguardia.