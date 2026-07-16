La empatía con las ambulancias

A menudo vemos en redes sociales quejas sobre motos, grabaciones de busitos rebasando o autos en contravía; sin embargo, casi nadie expone la nula sensibilidad de los conductores cuando pasa una ambulancia con paciente crítico. La empatía actual se resume en bloquearlas, asegurando que solo buscan paso expedito. Pero ¿qué dice el reglamento de tránsito? ¿Se lo aprendieron o les regalaron la licencia? Las ambulancias tienen prioridad absoluta cuando avanzan con sus sirenas encendidas. La empatía es ponerse en el zapato de los otros.